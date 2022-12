Dazn | nuova offerta per il 2023 | ecco prezzo | dispositivi e nuovi sport

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In vista della piattaforma streamingha presentato un, che prenderà il via dal mese di gennaio. Un primo arricchimento all’abbonamento ci sarà grazie all’accordo siglato con Elevens, che porterànel pacchetto. Non solo tutta la la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, glida combattimento e i canali EuroHD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica. A partire dal prossimo mese ci saranno anche basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven ...