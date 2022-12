Dazn | accordo con Eleven Sports per la Lega Pro

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha stretto unstrategico con, piattaforma proprietaria dei dirittidel campionato diProItalia edhanno raggiunto unche porterà l’offerta delle piattaforme ad essere ancora più completa nelle prossime settimane. Susi potrà infatti trovare anche una selezione delle partite dellaPro trasmesse direttamente daItalia. Di seguito le parole di Stefano Azzi, CEO diItalia. PAROLE – «Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l’offerta del calcio anche con la Serie C non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a ...