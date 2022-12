Danilo | ecco le cifre del nuovo contratto | tifosi in estasi

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sembra tutta decisa la data deldi; il giocatore è elemento imprescindibile per la Juventus. Nella prima parte di stagione, la Juventus non ha ottenuto i risultati sperati; i bianconeri, nonostante l’ottimo mercato effettuato con due top del calibro di Di Maria e Pogba, sono molto indietro in campionato e hanno abbandonato anzitempo la Champions League al termine di un percorso chiuso con cinque sconfitte e una sola vittoria. Diverse, dunque, le difficoltà affrontate dai ragazzi di Allegri; il tecnico, però, ha potuto contare su un giocatore del calibro di. LaPresseIl brasiliano è fondamentale per il sistema di gioco della Juventus; come abbiamo visto, infatti, è stato impiegato come centrale nel 3-5-2 con cui i bianconeri hanno parzialmente risalito la corrente. Tatticamente ...