Crossfire – Bloccati nell’incubo | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 15 dicembre 2022): trama, cast, quante puntate e streaming Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda, la miniserie targata BBC in prima visione assoluta creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di best-seller e autrice di Fino in fondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Mentre prende il sole sul balcone della sua camera d’albergo e si gode una vacanza da sogno con la famiglia e gli amici, il mondo di Jo (Keeley Hawes) viene sconvolto quando si sentono degli spari inil complesso. Gli uomini armati, in cerca di vendetta, hanno trasformato in un attimo un angolo di paradiso in un terrificante e straziante inferno. Gli ignari vacanzieri e il personale ...

