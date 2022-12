(Di giovedì 15 dicembre 2022) Stasera, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda ladi, la miniserie targata BBC invisione assoluta creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di best-seller e autrice di Fino in fondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Jo Cross è in vacanza con il marito Jason con cui da tempo i rapporti sono sempre più tesi e i loro figli Adam e Kimberly oltre ad Amara che Jo ha avuto da un precedente marito. Insieme a loro ci sono anche Ben, il fratello di Jason, e sua moglie Miriam, gli amici di famiglia Abhi e Chinar Doshi e il loro tre figli. Ma l’idillio sull’isola delle Canarie è spezzato quando in Hotel fanno irruzione alcuni uomini ...

la Repubblica

Il thriller, ispirato a una storia vera, vede la protagonista interpretata da Keeley Hawes ostaggio in un albergo di lusso alle Canarie... Che c'è di nuovo (talk show), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4nell'incubo (serie tv), in onda ... 'Crossfire - bloccati nell'incubo', arriva il nuovo thriller su Italia 1 Crossfire – Bloccati nell’incubo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in onda stasera, giovedì 15 dicembre 2022 ...Crossfire – Bloccati nell’incubo: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda su Italia 1. Tutte le informazioni ...