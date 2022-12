Crossfire-Bloccati nell' incubo | la mini serie thriller sbarca su Italia 1

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A pochi giorni dall'ultima puntata della seconda stagione di The White Lotus, vero cult di questo fine 2022, Mediaset ha deciso di cavalcare l'onda dellegirare all'interno di un lussuoso resort e così giovedì 15 e venerdì 16 dicembre andrà in onda la maratona in due prime serate di, latargata BBC che approda in prima visione su1. Certo, le assonanze tra i due titoli iniziano e finiscono con l'ambientazione: mentre White Lotus ha i toni della commedia drammatica con venature satiriche molto raffinate,è uniper adrenalinico in cui una vacanza da sogno in un luogo paradisiaco si trasforma in un ...