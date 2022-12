Cristina D' Avena contro gli hater | Sul palco di Meloni? Non è qualunquismo | ma libertà

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Siccome sei un bugiardo / Con te non gioco più". Il popolo arcobaleno si incendia per la scelta diD'di salire oggi suldi Piazza del Popolo per i 10 anni di fondazione di Fratelli d’Italia. Una scelta che rischia di metterla in rotta con quel pubblico queer che per anni l'ha considerata come icona Lgbtq+. Lo dimostra la polemica sui social di questi giorni (ammesso che una polemica sui social possa dimostrare alcunché). La cantante ha risposto con un post su Facebook alle critiche dei molti utenti che le rinfacciano di cantare all'evento di un partito che si battematrimoni egualitari e omogenitorialità. C'è chi ha rispolverato le immagini della voce-simbolo delle sigle dei cartoni animati con il microfono infiocchettato d'arcobaleno suldell'Ariston. Oppure ...

