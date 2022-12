Cristina D’Avena | “Canto in tutti i posti dove sono ben voluta e accolta”

(Di giovedì 15 dicembre 2022)rompe il silenzio dopo la polemica esplosa per la sua partecipazione alla festa per i 10 anni di Perizona Magazine.

sotto accusa: 'Amica dei fasci, ci hai deluso'è finita al centro di una polemica sui social per la decisione di prendere parte alla festa di Fdi a Roma questa sera. ...canterà alla festa di Fratelli'Italia. Sui social scoppia la polemica La cantante parteciperà alla festa per i dieci anni del partito di Giorgia Meloni. In molti sul web puntano il ...