Crisi politica in Perù | quattro turiste italiane bloccate da lunedì in un villaggio rurale mentre si trovavano a bordo di un bus

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Siin vacanza inproprionel Paese del Sudamerica è scoppiato il caos, con le proteste della popolazione seguite alla destituzione dell’ex presidente Pedro Castillo per il fallito colpo di Stato con il quale ha cercato di sciogliere il Parlamento.sono così rimastedanotte neldi Checacupe. Sidi un bus con altre persone che come loro stavano provando a raggiungere la Bolivia. Grazie ai social e ai loro telefoni sono riuscite a lanciare l’allarme e a coinvolgere la Farnesina. “Siamo venute in vacanza indue settimane fa. Ci saremmo spostate in Bolivia nella notte. ...

Vatican News - Italiano

... uno degli oppositori più popolari di Erdogan, è stato interdetto dall'attivitàe ... Si chiede perciò " una risposta comune europea al problema dellamigratoria" Vai alla FotogalleryRivolto ai margini della società, si tratta fondamentalmente di unaattiva del lavoro, che ... dopo aver perso il lavoro a tempo indeterminato in seguito ad una delle variedel ... Libano, povertà e crisi politica non spengono lo spirito del Natale MESSINA - Anche a Messina arriva la protesta nazionale dei medici di famiglia: oggi a partire dalle 17 gli studi spegneranno le luci e accenderanno le ...Dal 16 dicembre Oliviero Alotto, responsabile di Slow Food Torino, farà tappa in Laos, lungo il fiume Mekong per documentare. in un itinerario di 200 chilometri, gli effetti della crisi climatica in q ...