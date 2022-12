Covid Toscana | 1 352 nuovi casi | 2 i decessi

LA NAZIONE

... 'Gli ospiti di Pitti assediati dai venditori abusivi sotto gli occhi della Municipale' 20 Gennaio 2015 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 1.352 nuovi casi, 2 i ......pronto per il 54esimo Vinitaly 26 Marzo 2022 FIRENZE - Volkswagen è partner istituzionale di Acf Fiorentina 25 Settembre 2014 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 1. Covid oggi Toscana, i dati del 15 dicembre: contagi, ricoveri e decessi In Toscana infatti gli infortuni – in numeri assoluti ... Fa eccezione il 2020, ma il dato è presto spiegato: l’Inail ha riconosciuto il contagio da Covid-19 come infortunio, se avvenuto a lavoro, e ...Fino al 29 gennaio 2023 a Wuzhong Museum sarà possibile visitare la mostra "ETRUSCHI. Signori dell'Italia antica".