Il Sannio Quotidiano

Elogiata all'inizio come un modello da seguire, la politica Ue per l'acquisto dei vaccini- ... Proprio ieri ci siamo incontrati con Matteoper definire i dettagli della Federazione che ...Elogiata all'inizio come un modello da seguire, la politica Ue per l'acquisto dei vaccini- ... Proprio ieri ci siamo incontrati con Matteoper definire i dettagli della Federazione che ... Covid: Renzi, ‘Meloni 1 o Meloni 2 faccia commissione inchiesta’ Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Meloni 1 o Meloni 2, scegli tu, cortesemente la fate questa commissione d’inchiesta sul Covid Perché qui c’è qualcosa che qualcuno nasconde”. Lo ha affermato Matteo Renzi ...Palazzi di lusso, un intero quartiere, un ospedale (di cui la Sardegna paga ancora i debiti) e diverse moschee. Ma anche due doni, due ospedali da campo ...