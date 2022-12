Covid oggi Cina | medici lavorano da positivi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Pechino, 15 dic. (Adnkonos) - Aie agli infermieri cinesi è stato detto di lavorare in ospedale anche seal coronavirus. Lo scrive il Guardian segnalando che, in alcuni ospedali di Pechino, l'80% del personale sanitario risulta infetto. La decisione delle autorità cinesi è dovuta alla carenza di personale di fronte a un acutizzarsi dell'infezione che, secondo il responsabile delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Michael Ryan, precede ''di molto'' la revoca delle restrizioni introdotte nell'ambito della politica zero-. L'aumento dei contagi di-19 non si limita a Pechino e il cambiamento nella politica ufficiale per combattere l'infezione ha suscitato paura in molti cinesi. I residenti di altre grandi città hanno detto al Guardian che sembrava che "i casi ...

Sky Tg24

Intanto, l'aumento dei contagie i dati economici deludenti in Cina hanno pesato sull'umore ...si incontrano Bce e Bank of England : quali decisioni sui tassi di interesse I marcati ...... intervento sull'assegno di cura tramutato in contributo- 19 . Le riunioni finiscono con ... Una felicità che, però, non corrisponde allo stato d'animo di. "Nessuno di noi " dice con amarezza ... Covid, le news di oggi. Fiaso: "Rallenta risalita ricoveri, -7,9% intensive" Andamento sostanzialmente stabile della pandemia con un incremento del 2% dei nuovi casi a livello globale durante la settimana dal 5 all'11 dicembre per un totale di oltre 3,3 milioni di nuovi casi s ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...