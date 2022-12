Covid oggi Cina | medici lavorano da positivi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Pechino, 15 dic. (Adnkonos) - Aie agli infermieri cinesi è stato detto di lavorare in ospedale anche seal coronavirus. Lo scrive il Guardian segnalando che, in alcuni ospedali di ...

Sky Tg24

tocca alla Bce e alla Bank of England, dalle quali ci si aspetta un aumento dei tassi di 50 ... mentre il Paese sta facendo i conti con un'ondata di contagi da. Intanto i dati su produzione ...... già sindaco di Frosinone per due mandati edeputato. Durante la pandemia, spiega, la stragrande maggioranza degli ospedali della regione 'è stata riconvertita in ospedali, perché il ... Covid, le news di oggi. Fiaso: "Rallenta risalita ricoveri, -7,9% intensive" Mentre questi si prendono i soldi con i borsoni, mentre quello vende le armi ai colombiani, mentre quell'altro porta le mascherine e i ventilatori cinesi malfunzionanti, mentre sul Covid girano soldi ...Per i regali di Natale gli italiani preferiscono internet ai negozi di prossimità, ben 8 persone su 10 confessano di fare acquisti sul web ...