Covid | nuove regole | dopo 5 giorni si potrà uscire senza tampone Autosorveglianza e contatti stretti | cosa cambia

(Di giovedì 15 dicembre 2022), i positivi asintomatici devono restare chiusi in casa cinquee possonosolo se al quinto giorno eseguiranno un test che risulta positivo. Ma non è stato detto che il...

Ha poi continuato Giarratano: "Alla luce delle criticità emerse a causa del- 19, riteniamo ... Inoltre è necessario investire nella formazione dellegenerazioni di chirurghi, che devono ...Risulto positivo al test sul, ma non ho alcun sintomo. Cosa devo fare Per cinque giorni devo restare isolato in casa, al quinto giorno eseguo il tampone, se sono negativo posso tornare alla ...Sono stabili i dati del coronavirus in Calabria. L’odierno bollettino infatti conta 733 nuovi contagi a fronte di 874 guariti, mentre sono 3 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Continua l’aumento ...(Adnkronos) – Sono 2.087 i casi di covid nel Lazio oggi 15 dicembre secondo i dati del bollettino della Regione. Si registrano anche 4 morti. I tamponi processati sono stati in totale 17.371, i ricove ...