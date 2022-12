Covid | nuove regole | dopo 5 giorni si potrà uscire senza tampone Autosorveglianza e contatti stretti | cosa cambia

(Di giovedì 15 dicembre 2022), i positivi asintomatici devono restare chiusi in casa cinquee possonosolo se al quinto giorno eseguiranno un test che risulta positivo. Ma non è stato detto che il governo sta ...

ilmessaggero.it

... la decisione sulla 'città a 30 all'ora', la bocciatura dei dehorsper gli artigiani, i ... Pronti ad affrontare lesfide, al fianco delle nostre aziende, insieme agli Enti Locali. Affinché ...... documentare e raccontare l'esperienza del vuoto creato dall'epidemia-19 e avviareriflessioni sul futuro che ci attende'. 'La mostra e il progetto rientrano in pieno nelle nostre linee d'... Covid, cosa cambia con le nuove regole Dopo 5 giorni si potrà uscire senza tampone. Autosorveglianza e contat Per molti pazienti i sintomi del Covid non si esauriscono nella fase acuta sintomatica, ma possono prolungarsi ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 607372 (+733) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS ...