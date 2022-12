Covid | le nuove regole | dopo 5 giorni si potrà uscire senza tampone Così cambia la quarantena

(Di giovedì 15 dicembre 2022), i positivi asintomatici devono restare chiusi in casa cinquee possonosolo se al quinto giorno eseguiranno un test che risulta positivo. Ma non è stato detto che il governo sta ...

Risulto positivo al test sul, ma non ho alcun sintomo. Cosa devo fare Per cinque giorni devo restare isolato in casa, al quinto giorno eseguo il tampone, se sono negativo posso tornare alla ...Pietro Labriola e allevoci sull'interesse dei fondi per la rete. Enel resiste alle vendite ... mentre l'outlook sulla domanda è in rialzo con l'allentamento delle restrizioni contro il- ...Confermata l’attività antivirale di I3C su varianti Omicron del virus di Covid-19. Il composto è privo di tossicità ...2' di lettura 15/12/2022 - Si è svolta stamattina all’aula magna dell’Istituto comprensivo Betti di Fermo la presentazione del “Quaderno dei pensieri gentili”. Si tratta di una raccolta di disegni e s ...