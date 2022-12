Covid | in Campania l’indice di contagio scende sotto il 15%

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1974 i positivi inalsui 13218 test effettuati, per un indice dipari al 14,94%, in leggero calo rispetto al dato di ieri che si attestava al 15,51%. Tre i deceduti, uno nelle ultime 48 ore e altri due in precedenza ma registrati ieri. Salgono le terapie intensive occupate da 22 a 24. Così come le degenze ordinarie, che passano da 398 a 407. L'articolo proviene da Anteprima24.it.