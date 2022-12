Covid e influenza | news di oggi Italia | rallentano ricoveri Cina | 2mila nuovi casi LIVE

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Secondo alcune recenti stime dell'Oms, tra il 2020 e il 2021 ci sono stati circa 14,83 milioni di decessi in eccesso in tutto il mondo associati al-19. Le autorità cinesi ammettono che ''è impossibile'' tracciare il contagio del coronavirus. E mentre a Pechino si registra un vero e proprio boom didopo la rimozione delle restrizioni introdotte nell'ambito della politica zero-, la Commissione sanitaria nazionale annuncia che nei bollettini quotidiani non verranno più registrati iasintomatici

'Rispetto allo scorso anno - spiega ancora Bartoletti - tra, raffreddamenti eassistiamo ad una curva in crescita verticale da lunedì scorso, con l'arrivo dei primi freddi'
Stavolta non «basta un poco di zucchero», perché la pillola non va giù: proprio non si trova. E i più danneggiati ...
La triplendemia - ovvero la co-circolazione di Covid, influenza e virus respiratorio sinciziale - sta colpendo in particolar modo i bambini ...