Covid | allarme della Casa Bianca | «La pandemia non è finita | arriva una nuova ondata» | il piano su vaccini e tamponi gratis

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È il momento di prepararsi a unadi. A poche settimane dalle festività natalizie, lalancia un avvertimento: lanon ènegli Stati Uniti. Un funzionario dell’amministrazione di Joe Biden ha riferito che i casi e i decessi sono aumentati dopo il giorno del Ringraziamento e ci si aspetta che crescano ancora di più con le persone che si troveranno a riunirsi inper le celebrazioni delle vacanze. «Sebbene il Coronavirus non sia più la forza dirompente che era una volta, sappiamo che il virus circolerà più rapidamente e facilmente», ha dichiarato un funzionario dell’amministrazione alla stampa locale. In alcuni edifici federali è stato di recente reintrodotto l’obbligo di mascherina, mentre in aeroporti e ...

Open

L'degli Usa sulNella sua introduzione Adam Schiff, il democratico che presiede la commissione fino al prossimo gennaio quando si insedierà la nuova maggioranza repubblicana, afferma ...'Siamo consapevoli - ha aggiunto - che l'incremento dei casi dia cui stiamo assistendo si inseriscono in una delle peggiori stagioni dal punto di vista dell'influenza nell'ultimo decennio'. "... Covid, allarme della Casa Bianca: «La pandemia non è finita: arriva ... Il 118 di Napoli Centro è giunto a livelli critici di carenza in tutti i profili professionali, medici, infermieri, autisti e tecnici. Tutto questo a causa del decennale blocco del turn over, dalla na ...La Casa Bianca prevede una «nuova ondata di contagi da Covid» e ha annunciato un piano per inviare il kit gratuito per il test a ...