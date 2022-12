Così l’Italia pensa all’Africa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In un contesto di riorganizzazione delle catene del valore su scala globale, risulta sempre più strategico il ruolo svolto dalla regione del Mediterraneo e dell’Africa, ha spiegato Pasquale Salzano, presidente di Simest (Gruppo Cdp) all’Assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, che per l’occasione ha organizzato a Roma il convegno “Il ritmo dell’Africa e la strategia del Medio Oriente”. “Infrastrutture e connettività sono parole chiave che dovrebbero guidare il percorso di investimenti sostenibili e di politiche regionali, a partire dalla cooperazione nel settore energetico. Simest e l’intero Gruppo Cdp sono già a lavoro in questa direzione, promuovendo l’internazionalizzazione delle imprese italiane e la transizione digitale e verde per cogliere a pieno il potenziale della regione”, ha aggiunto l’ex ambasciatore italiano. Il ruolo dell’Africa sta acquisendo ...

