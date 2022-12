Così i servizi segreti belgi hanno svelato il sistema di tangenti da Qatar e Marocco

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A svelare la Tangentopoli del Parlamento europeo è stata un’operazione di spionaggio internazionale durata un anno, con il coinvolgimento di almeno sei Paesi per sventare la pesante infiltrazione delnelle istituzioni di Bruxelles. Gli apparati di intelligenceraccolto e condiviso informazioni sulla base di una sospetta minaccia alla sicurezza degli Stati con «interferenze nei processi decisionali» garantite dalla corruzione di deputati e funzionari del Parlamento europeo. Solo successivamente ilo informazioni e sicurezza belga le ha declassificate, mettendole a disposizione della Procura federale per l’avvio di una «indagine su larga scala». Un’indagine che, secondo alcuni media greci – tra cui Mega Tv – coinvolgerebbe una sessantina di europarlamentari, per la maggior parte appartenenti alle famiglie politiche dei ...