Cosa mangiare e bere bene nel nuovo Portrait Milano | l' hotel di Ferragamo e De Lucchi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non vedevamo l'ora di visitarlo, il. Eravamo certi che questocinque stelle lusso firmatoe Lungarno Collection, il brand di ospitalità della famiglia fiorentina della moda, sarebbe stato meraviglioso. Ma soprattutto eravamo particolarmente impazienti di vedere come avrebbe trasformato uno dei luoghi più affascinanti della città per restituirlo alla città. Piazza del Quadrilatero courtesy LungarnoCollection, Roberto ZabiniUn antico seminario arcivescovile del Cinquecento nato per volere di San Carlo Borromeo, che è stato biblioteca, stamperia, una scuola, persino un parcheggio, che collega Corso Venezia e via Sant'Andrea:è qui, pieno centro, in un posto nascosto e dimenticato per troppo ...