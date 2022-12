Corriere dello Sport – Salernitana | Zortea sarà il primo colpo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) 2022-12-14 19:56:07 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: SALERNO –il ritorno in prestito di Nadir(23) la probabile prima operazione di mercato della. Dovrebbe concretizzarsi entro Natale grazie ad un nulla osta, che consentirà al calciatore dell’Atalanta di essere a disposizione di Nicola una decina di giorni prima della gara interna col Milan in programma alla ripresa del campionato.quest’anno ha collezionato 8 presenze con la Dea (solo una da titolare, contro il Lecce). La scorsa stagione a Salerno ne aveva totalizzate 29 (13 con Nicola) con 1 gol e 2 assist. Il suo arrivo si rende necessario dopo l’infortunio di Pasquale Mazzocchi (27), che rientrerà a ...

Semifinale ricca di emozioni tra Francia e Marocco, dove a spuntarla sono stati i francesi grazie alle reti di Theo Hernandez e Kolo Mouani. Nonostante il risultato finale di 2 - 0, la partita ha ...Il sogno del Marocco si ferma alla semifinale del Mondiale in Qatar contro la nettamente più forte Francia . La squadra di Walid Regragui si è resa protagonista di un percorso clamoroso ed ...