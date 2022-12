Correa al bivio | la conferma si conquista spingendo la rimonta Inter

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 15 dicembre ...

La Gazzetta dello Sport

ALIl 2023, dunque, dovrà essere l'anno della svolta di, se vuole continuare l'avventura all'Inter. Anche perché l'Inter - su indicazione di Inzaghi - ha rinunciato all'ingaggio dello ...IL- Ora l'esterno sinistro (classe 1994 ex Atalanta) deve prendere una decisione sul proprio ... In alternativa devono fare cassa sul mercato in uscita, ma sarà un'impresa vendere (bene)