Corbo | De Laurentiis ha fatto un impresa clamorosa | ha dimostrato che si può vincere risparmiando

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Antonio,giornalista,ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli,durante "Radio Goal",ecco le sue parole : " "Dehaun': hache si può. Il Napoli ha questa avarizia creativa che fa bene e non ha i conti in rosso come altri club. Pensate a Raspadori: il manager del Sassuolo, sempre affascinato dalle sirene juventine, stavolta è venuto fino a Castel di Sangro per trattare e trovare l'accordo. Questo vuol dire che il Napoli è cresciuto in maniera francescana".