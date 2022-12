Coop Lombardia al fianco di PizzAut per la nuova apertura a Monza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Milano, 15 dic. (Adnkronos) -conferma il suo sostegno ae, dopo aver contribuito all'della prima pizzeria a Cassina de Pecchi, dona 60mila euro che serviranno a sostenere la seconda pizzeria di, attesa anel 2023. Un'iniziativa che conferma l'impegno diin favore delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dimostrato anche con l'del primo negozio 'Autism Friendly' nel settore della Gdo in Europa realizzato in collaborazione cone Alla3. “Consegniamo a Nico Acampora e agli amici diun assegno di 60mila euro. Sono i soldi raccolti dai socie da ...

Una collaborazione che continua da quattro anni, quella tra le due realtà solidali die PizzAut, il ristorante gestito da Nico Acampora che vede all'opera in sala e in cucina ragazzi autistici.