Contrada in aula | Io incensurato! | Corte si riserva su risarcimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Palermo, 15 dic. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Ascolta in silenzio la lettura della memoria del sostituto procuratore generale che ripercorre gli ultimi 30 anni della sua vicenda giudiziaria, tra l'arresto e il processo con le sentenze di condanna e le accuse dei pentiti. Poi, alla fine, Bruno, sbotta. E con passo malfermo, si alza, si appoggia con una mano sul bastone e con l'altra mano sventola con forza un foglio. Il suo casellario giudiziale. Si rivolge direttamente al pg Marzella ed esclama: "Ecco a lei il mio certificato penale: è nullo. Io sono stato assolto. Sono incensurato, come risulta dal certificato. Ha capito? Ha capito o no? Lei mi accusa di cose non vere". La tensione è altissima all'udienza dellad'Appello di Palermo che deve decidere se accogliere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata ...