(Di giovedì 15 dicembre 2022) Radio Marte annuncia un: Nikitaper ilcon ilper motivi familiari Nikitaè uno dei protagonisti del robusto affare di mercato che riguardae Sampdoria. Bartosz Bereszy?ski potrebbe non essere il solo giocatore della Sampdoria ad approdare aa gennaio, infatti anche il giovaneè sulla strada per il Vesuvio, mentre Alessandro Zanoli andrebbe ad aumentare il minutaggio a Genova.stando per iled arrivano anche conferme. Nikitastando per ilSecondo quanto riferito dalla redazione di Radio ...

napolipiu.com

Non rientrerà nello scambio Bereszynski Zanoli il portiere Nikita, passato in prestito dalalla Samp la scorsa estate. Bartosz Bereszynski al, Alessandro Zanoli alla Sampdoria . È questa l'operazione che nelle ultime ore hanno definito le due ...Secondo quanto riferito dal portale Tuttomercatoweb lo scambio trae Sampdoria starebbe trovando la via della soluzione. CalciomercatoTutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie "Contini-Napoli: il portiere spinge per il ritorno": il retroscena Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte in "Forza Napoli": "Il prestito di Bereszynski per Zanoli si può considerare in dirittura d'arrivo anche con il rientro di Contini che dovr ...Potrebbe sfumare uno degli obiettivi del Torino per rinforzare le fasce, ovvero il polacco Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti ...