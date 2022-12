Consiglio Ue | Fitto | Italia ha avuto ruolo importante anche su pacchetto energia

RaiNews

Bruxelles, 15 dicembre 2022 "L'Italia ha avuto un ruolo importante sia sulla minimum tax ma anche sul pacchetto energia", le parole del ministroa Bruxelles.Bruxelles, 15 dicembre 2022 "Ilè ancora in corso ma la mia dichiarazione vuole sottolineare il ruolo importante che ha ... le parole del ministroa Bruxelles. Consiglio Ue, c'è l'accordo sulla minimum tax. Fitto: "Fondamentale il ruolo della premier Meloni" I capi di stato e governo danno mandato ai ministri di finalizzare un accordo sul tetto al prezzo del gas lunedì al Consiglio energia, dando via libera anche all'accelerazione dei permessi per le rinn ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...