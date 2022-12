Conftrasporto | ' Il Governo è consapevole che il Brennero non può essere un ostacolo per l' Italia'

'Un colloquio positivo e costruttivo": così i rappresentanti di- Confcommercio hanno definito l'incontro a Roma von il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il suo vice, Edoardo Rixi, per affrontare i principali nodi dei ...Confartigianato Trasporti , assieme ad Anita, Cna Fita,e Uniontrasporti, e alle ... Speriamo sia la volta buona che ilitaliano si faccia rispettare". "Auspichiamo " afferma Paolo ...Riascolta Manovra: Bruxelles promuove i conti ma boccia le misure su Pos, multe e contante di Focus economia. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 OR ..."Preoccupano molto le dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che ha annunciato che dirà alle sovrintendenze di porre più vincoli possibili per quel che riguarda gli impianti e ...