Confindustria Nautica | da assemblea ok a prosecuzione mandato presidente Cecchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - È in corso oggi a Roma, presso Villa Miani, l'Generale dei Soci di, che vede riuniti gli imprenditori dellada diporto italiana per una giornata di lavori, confronto e aggiornamento sul settore. Il primo appuntamento in programma questa mattina alle ore 11, è stato quello dedicato alla sessione privata dell', che ha sancito con uno straordinario risultato del 99,98 per cento di voti favorevoli ladeldi Saverioalla Presidenza dell'Associazione di categoria. "Lo scorso novembre – ha dichiarato ildi– il Consiglio Generale mi ha chiesto di ...