Confessionale gate | Antonino imbarazzato da Antonella | “Non hai idea di cosa ha fatto” | Edoardo lo viene a sapere – VIDEO

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip per la coppietta formata daDonnamaria eFiordelisi. Dopo l’imitazione di Oriana Marzoli, l’aspirante trapper è letteralmente esploso contro la sua fidanzata.al GF Vip,imbarazzaSuccessivamenteha scoperto una scomodissima verità: unpiccantissimo che ha visto protagonista... L'articolo proda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

... ha già creato numerosi scandali e sollevazioni popolari , come l'indimenticato " Bellavia -". In un recentel'influencer ha sentenziato: " Che si rifaccia il naso, sembra Pippo ...Elenoire - Nikita 01.11 Gegia: 'Sono stata penalizzata da questo Marco, ma poi pentita di che'... Alberto - Nikita 00.58 Giaele in, c'è una busta per lei, è una lettera del marito ... Confessionale gate, Antonella imbarazza Antonino: Edoardo lo scopre Confessionale gate al GF Vip, Antonino imbarazzato da Antonella: “Non hai idea di cosa ha fatto”, Edoardo Donnamaria lo viene a sapere.