Conegliano-Dentil Praia Clube oggi | Mondiale per club volley femminile | orario | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Giocate ieri le prime partite, è tempo anche per l’Imocodi fare il suo debutto ai Mondiali perdi. La squadra italiana, vincitrice nel 2019 e finalista lo scorso anno, darà il via alla sua manifestazione contro le brasiliane delalle ore 14:30 italiane (le 16:30 in Turchia). Sarà importante partire subito col piede giusto per la squadra guidata da Andrea Santarelli. Ad Antalya la competizione sarà infatti di altissimo livello e nessuno potrà permettersi un passo falso. Asia Wolosz e compagne troveranno dall’altra parte della rete giocatrici di grande qualità come Tainara, Anne Buijs e Brayelin Martinez e non potranno abbassare la guardia. Di seguito il ...