Condono edilizio | cosa dice la legge

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Di Carmen Chierchia, Partner, DLA Piper Con il termine “” si intende una procedura edilizia speciale, introdotta in Italia per la prima volta nel 1985 (con la L. 47/1985), e poi replicata in altre due occasioni, nel 1994 (con la L. 724/1994, cd. “secondo”) e nel 2003 (con il Decreto269/2003, il cd. “terzo”). Perché una procedura speciale? Il nostro ordinamento giuridico prevede che occorre premunirsi di un titoloprima che siano eseguiti dei lavori edilizi di costruzione o di modifica di un bene esistente. La procedura discardina questo naturale ordine delle cose e prevede che opere abusive, ossia costruite o modificate senza permesso o con un permesso non valido, possano essere regolarizzate, “condonate” ...