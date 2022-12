Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Sicilia

(Di giovedì 15 dicembre 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Si può diventare milionari con una semplice giocata al costo di un euro ! Presentato al pubblico nazionale lo scorso 7 febbraio 2018, ila premi ha ottenuto un immediato e...Sono un docente di scuola secondaria, ho preso servizio per l'anno 2022/23 il 14 novembre scorso a seguito della procedura di reclutamento da GM delbis, che ha visto la conclusione in tanti casi con estremo ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Il nuovo contratto, che è stato inserito e inviato dalla scuola ...Million Day, ecco i cinque numeri estratti relativi a mercoledì 14 dicembre 2022. In diretta i risultati dell’ultima estrazione ...Sono un docente di scuola secondaria, ho preso servizio per l'anno 2022/23 in data 14 novembre 2022 a seguito della procedura ...