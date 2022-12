Concorso straordinario bis | le GRADUATORIE Aggiornato con Emilia Romagna e Umbria

(Di giovedì 15 dicembre 2022)bis di cui al comma 9bis del DL 73/2021: 14.000 posti da assegnare, vacanti dal 2021/22. Ma la procedura si è complicata e siamo ad un punto importante: alcuni candidati riusciranno ad avere in tempo la supplenza finalizzata al ruolo, altri dovranno attendere i prossimi mesi ma le modalità sono ancora non del tutto definite. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...ponte di comando Simulatore Macchine e Impianti Sfida dei nodi marinareschi Premiazione... Grande interesse ha suscitato negli astanti l,esposizione di "Archimede" Solar Car,...Sarà un evento, una grande festa per salutare il 2022 e per prepararci a un anno ... A luglio 2022 ha vinto il primo premio di Nuovi Suoni Live,organizzato dal Comune di Bergamo. ... Concorso straordinario abilitante, il Ministero risponde: “Prove dovranno essere armonizzate con l’esigenza di avviare con priorità i nuovi concorsi ordinari” Intervenuto ieri sui canali social del sindacato Fensir (SADOC e SAIR) e sulla pagina Facebook di Onde, Roberto Marti (Lega) quale presidente della commissione istruzione in Senato, è intervenuto su g ...La sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti è intervenuta al Question Time presso la Commissione Cultura della Camera. Questa l’interrogazione della deputata del Pd Irene Manzi: “S ...