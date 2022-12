Con il progetto SCINN sport e nuove narrazioni a Napoli Est

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sabato 17 dicembre a Ponticelli l’evento “dalle Stelle”: un’occasione di crescita e divertimento per bambini e famiglie. Momenti die un’occasione per raccontare le positive esperienze portate avanti da associazioni e scuole della zona orientale di. L’appuntamento “dalle Stelle” è per sabato 17 dicembre 2022 alle ore 10 presso il centro ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Quotidiano di Sicilia

... l'equo compenso per le prestazioni professionali, la fusione tra responsabile unico del procedimento e della revisione delle sue prerogative. Dlgs Appalti: le semplificazioni al ...Dopo 18 anni il coach spagnolo, che ha cominciato a seguire il maiorchino nel 2005, inizierà un nuovocome allenatore. "Ha lavorato primamio zio Toni, poiCarlos Moyá e più di ... Messina, il progetto San Filippo Valley va avanti con l’opzione privati Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Prevista “in tempi brevi” la costituzione di un unico JIC Press+Digital. A inizio 2023 prevista la distribuzione di un Request For Proposal da indirizzare agli istituti di ricerca per la selezione del ...