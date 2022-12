Come prepararsi all’orrore imminente di un trionfo dell’Argentina ai Mondiali

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella triste oscurità in cui mi ha gettato l’immeritata sconfitta contro la Francia, mi accontento della consolazione più classica: sapere che c’è chi sta peggio.sempre siete voi italiani a strapparmi un sorriso: non paghi di non esservi nemmeno qualificati a questo Mondiale, da giorni discutete più delle telecronache di quel furbone di Lele Adani che dei risultati delle partite. Editoriali, polemiche social, schieramenti pro o contronemmeno sui vaccini anti Covid, testimonianze di argentini più o meno infastiditi dalle sue iperboli da caricatura di Victor Hugo Morales, lamentele grilline di chi non vuole pagare l’ex centrocampista con il proprio canone, gente che accusa l’anchorman della Bobo Tv di avergli fatto stare sulle palle persino Messi (notoriamente simpaticissimo, invece) e così via. Che sonno. Quasi quanto le opinioni che ...

