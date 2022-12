Come dovete chiamarlo Qatargate | cosa sa Mentana sullo scandalo corruzione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Enricomette nel mirino del suo bersaglio mobile il, un giro di mazzette milionarie usate dal Paese arabo per corrompere esponenti del Parlamento UE al fine di ottenere appalti, interferire e condizionare le scelte europee. L'inchiesta si sta allargando a macchia d'olio, sarebbero 60 i parlamentari coinvolti, fra questi spiccano la ex vicepresidentessa del Parlamento Eva Kaili (in quota Sociali e Democratici) e Antonio Panzeri, ex parlamentare europeo, esponente prima del Pd e poi di Articolo 1 facente capo a Roberto Speranza e Pierluigi Bersani. Ebbene il direttore del TgLa7, Enrico, ha osservato che bisognerebbe cambiare nome a uno dei peggiori scandali della storia europea e ribattezzarlo in altro modo: “Quello che sta succedendo a Bruxelles riguarda tutto un solo partito: il Pd e poi Articolo 1. Lo ...