Come cambiano le pensioni con il governo Meloni

Nicola Porro

... appuntamento irrinunciabile per genitori con figli grandi che, quel giorno, ci tengono a riaverli a tavola,quando erano piccoli. Il fatto è che, crescendo, le esigenzee gli eredi, ...... ritornano freschiquando sono stati concepiti e il loro valore storico, sociale, culturale ... suoni, liriche che parlano degli "ultimi" li rende contemporanei, ché se gli ultimifaccia, ... Green pass e quarantena, Meloni ‘cestina’ Speranza: come cambiano le regole In Piemonte non ci saranno più fusioni tra Comuni se la maggioranza dei cittadini coinvolti non saranno favorevoli. A stabilirlo una legge del consiglio regionale del Piemonte approvata durante la sed ...Il Covid continua a mutare a quasi tre anni dalla scoppio della pandemia. Vaccini e misure sanitarie, col tempo, hanno decisamente contrastato i contagi, i decessi e il numero dei ricoveri.