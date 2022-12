Colpo di grazia alla SuperLega | novità dalla Corte Europea!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 15 dicembre 2022) LaEuropea si è finalmente espressa in merito alle accuse mosse dai club ancora attivi sul frontenei confronti della UEFA. Juventus, Real Madrid e Barcellona, uniche tre società che ancora non hanno rinunciatopropria partecipazione al progetto, avevano infatti denunciato il monopolio dettato dalle regole UEFA e FIFA, le quali permettono alle suddette organizzazioni di impedire ai singoli club di unirsi a campionati non autorizzati e, inoltre, di penalizzare i calciatori delle squadre che accetteranno di giocarvi, come ad esempio non permettendogli di giocare per le proprie nazionali.UEFAEuropea-UEFA, primi segnali dEuropea Dunque, per la mattinata di oggi ...