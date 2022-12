Collina | 'Finale Mondiali? C'è un segreto per non soccombere alla pressione'

Sport Fanpage

Per Orsato sfuma però il sogno di arbitrare la finalissima , un onore che in passato è toccato agli italiani Gonella (1978),(2002) e Rizzoli (2014). Proprio la designazione di Rizzoli è ......unanel 2020). Il 15 febbraio 2022, dirigendo la sua 41esima gara di Champions è diventato l'arbitro italiano con più presenze nella massima competizione europea davanti a Pierluigie ... L'arbitro della finale dei Mondiali diventa uno scomodo rebus per ... L'arbitro polacco Szymon Marciniak dirigerà la finalissima del Mondiale di calcio tra Francia e Argentina: è questa la scelta del responsabile arbitri della Fifa Pierluigi Collina. Il direttore di gar ...La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle possibili novità di regolamento, considerando che nelle scorse scorse si era diffusa la voce circa la volontà da parte del nostro calcio ...