Collegiata di Castiglione Olona aperta anche a Natale | gli eventi per grandi e piccini

La Provincia di Varese

Da visitare è la chiesacon la sua facciata in stile rinascimentale. A fianco alla ...in Teverina è situata all'interno di una vasta area tra il fiume Tevere ed il lago di ...... i "Magi in Mostra" in, il "Presepe di Masolino" nei locali della Pro Loco, le musiche ... Il "Mercatino di Natale" diOlona vuol essere un appuntamento per chi è alla ricerca ... Una visita speciale a Castiglione Olona: Collegiata, Battistero e ... La collegiata di Castiglione Olona resta aperta per le ferie natalizie con eventi e proposte studiate per visitatori di ogni età ...All’interno del progetto del Museo più Lungo del Mondo, domenica 18 dicembre Archeologistics propone un pomeriggio per andare alla scoperta di uno dei borghi più belli della provincia di Varese.