Clima | Risaliti | Dobbiamo ascoltare le nuove generazioni e intervenire - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il direttore in occasione del 'te change and heritage' parla anche dell'exploit della cultura in città: "Ci siamo liberati dai pregiudizi ideologici che vedevano Firenze come una città rivolta ...

Ad aprire la giornata di talk, alle 10, sarà il direttore artistico di Green Line e direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti. A seguire, alle 10:30, il primo dibattito, moderato da Carlo ... Clima, Risaliti: "Dobbiamo ascoltare le nuove generazioni e intervenire" Il direttore in occasione del 'Climate change and heritage' parla anche dell'exploit della cultura in città: "Ci siamo liberati dai pregiudizi ideologici che vedevano Firenze come una città rivolta verso il passato". È in programma domani, 15 dicembre dalle 10 alle 18 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio il forum Climate change and heritage evento centrale di Green Line, il festival promosso dal Comune di Firenze.