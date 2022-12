Clamoroso Qatargate | eurodeputati pagati dalle spie del Marocco

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic – Ilnon si ferma ai quattro arrestati e fa tremare l’Ue. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti pubblicati dall’Agi, per un’inchiesta che comincia a dare segnali preoccupanti per le istituzioni di Bruxelles. La bomba viene direttamente da Francesco Giorgi, che incalzato dagli investigatori ha confessato di aver fatto parte di un’organizzazione utilizzata dai servizi segreti dele dal Qatar per interferire e condizionare gli affari europei, come riporta l’Ansa., la corruzione Ue potrebbe essere molto più ampia I quattro arrestati potrebbero essere soltanto la punta dell’iceberg di un sistema molto più complesso e ampio. Le ipotesi della procura di Bruxelles, infatti, si stanno estendendo alla possibilità che molti altri rappresentanti dell’europarlamento possano essere stati indotti a ...