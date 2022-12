Cieca da cinque anni | recupera vista da un occhio dopo l' intervento al Sant' Orsola | è il primo in Italia

Era rimastaanni fa ma grazie ai progressi della Medicina è riuscita a recuperare sei decimi di vista da un occhio: per la prima volta in assoluto nel nostro Paese e la 100esima volta nel mondo è ...Come si svolge la votazione Ciascun prodotto è stato assaggiato alla, ovvero senza la ... Batterie - Ogni batteria è composta da orizzontali dicampioni, tutti appartenenti alla stessa ...La paziente è stata operata al Sant’Orsola. Di Francesco Graziano Bologna, 14 dicembre 2022 - Una 76enne affetta da una grave patologia alla vista che l’aveva portata ad essere cieca da cinque anni ha ...L'inchiesta nasce dal lavoro dei servizi segreti di 6 paesi europei. L’Europarlamento si divide in parrocchie: chi sta con Doha, chi col Bahrein. I pm ora ...