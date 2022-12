Ciclista travolto e ucciso a Cagliari | si costituisce dopo 12 ore il 60enne che lo ha investito

(Di giovedì 15 dicembre 2022), un uomo di 60 anni è statoda un' auto pirata mentre si trovava in bicicletta, sulla strada tra Quartu e Quartucciu. La vittima, Giuseppe Incani, era un cuoco e quando è ...

Cagliari, un uomo di 60 anni è statoe ucciso da un' auto pirata mentre si trovava in bicicletta, sulla strada tra Quartu e Quartucciu. La vittima, Giuseppe Incani, era un cuoco e quando è stato investito stava tornando a casa ...Era in bici nei pressi del centro commerciale 'Le Vele' tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di Cagliari ) quando è statoe ucciso da un' auto pirata . La vittima è il 60enne Giuseppe Incani nato a San Gavino Monreale ma residente a Quartu Sant'Elena. A dare l'allarme intorno all'una di notte è stato un 21enne ...La vittima, Giuseppe Incani, era un cuoco e quando è stato investito stava tornando a casa dal lavoro. Il suo corpo è stato ritrovato intorno all'una di notte da un 21enne che ha avvisato i carabinier ...Il suo corpo è stato ritrovato poco dopo l’1 di notte da un 21enne che ha avvisato i carabinieri Era in bici nei pressi del centro commerciale “Le Vele” tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di ...