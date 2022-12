Ci pensa il Sole | Zed1 firma la street art sulla sostenibilità a Brescia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il 2023 sarà l’anno diche, insieme a Bergamo, sarà Capitale Italiana della Cultura: per celebrare questo evento, nasce alle porte della città un’opera di grande valore simbolico e di alto impatto visivo ed emotivo. Si chiama “Ciil” ed è un’opera di arte pubblica, 240 metri quadri diartta da, promossa da Comune disu progetto Paradigma Italia con il prezioso coordinamento diMobilità SpA. LEGGI ANCHE – Macron e Meloni migranti a Parigi: la provocazione delloartist Ozmo Un’opera che si definisce monumentale e non a caso: si snoda in via Cremona per 58 metri, alta 4, e racconta una favola agrodolce che parla di ambiente e. ...

La Voce del Popolo

Non è proprio la prima cosa che viene in mente se unoa . Eppure l'antica Partenope ha un cuore tecnologico che batte forte nel mondo, o meglio ...- che apriamo per ripararci dal calore del. ...... la madre di Gaia, contrariamente a quantoinvece la Procura. Leggi anche > Va a fare la spesa al supermercato, malore fatale: morto ex segretario del Pci Ha un cavallo,, e un gatto: '... Ci pensa il Sole: 240 mq di arte con Zed1 Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...E' fatta per l'arrivo a Napoli di Bereszynski, manca solo l'annuncio ufficiale. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive ...