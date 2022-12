Christian Totti | il figlio è forte come il padre? La battuta del Pupone | “A bocce…”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il mitico capitano della Roma ha ormai attaccato le scarpe al chiodo da un pezzo, ma ciò non significa che il nome-così amato dai romani- sia scomparso per sempre dai campi di calcio nazionali. Della famigliasi è parlato tantissimo negli ultimi mesi, dato il caso del divorzio tra il Francesco Nazionale e Ilary Blasi, coppia che sembrava a non dover mai scoppiare. Mai dire mai nella vita, questo è un chiaro esempio dianche i migliori idilli possono andare incontro alla propria fine.(www.periodicoitaliano.it)C’è un membro della famiglia romana di cui si parla molto poco, ma che potrebbe essere una delle promesse del calcio italiano nei prossimi, imminenti anni. Stiamo parlando di Cristian, il primogenito di ...

... il nuovo film di Cosimo Gomez (prodotto da Maurizioe Alessandro Usai per Colorado Film e ...19 DICEMBRE) Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di Natale...sotto rete ha fatto coppia conVieri. Oltre ai due ex azzurri, in campo sono scesi anche Alessandro Del Piero, Clarence Seedorf, Ronaldo 'Il Fenomeno', Gabriel Omar Batistuta, Diego ...E' trascorso quasi un anno da quando la vita sentimentale di Francesco Totti è decisamente cambiata dopo 20 anni al fianco di Ilary Blasi.Lo storico capitano della Roma, con Fifa Foundation, è andato in una struttura pediatrica con gli altri due campioni. E l'emozione è stata tanta ...