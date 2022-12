Chiara Ferragni sceglie Calzedonia per suoi i look delle feste

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’imprenditrice e celebrity di successoha sfoggiato i primia tema festivo della stagione, e il tocco finale porta la firma inconfondibile di. La tuta collant, novità del brand, è diventata in breve tempo il capo iconico della collezione Special Edition, anche grazie all’outfit elegante proposto da: fantasia a fiori in pizzo pregiato con shorts e crop-top neri, uno stile ricercato impreziosito dall’effetto di trasparenze che donano il giusto tocco di sensualità per un appuntamento speciale. Unpiù casual, maglione a righe e gonna nera, impreziosito dai collant velati con pois glitterati argento, anch’essi della capsule Special Edition, che donano luminosità all’outfit, indossato in occasione della cena di Natale con il suo team. L'articolo ...

Leggi anche >, la sorella Francesca aggredita sui social: 'Cosa devi dimostrare Che hai un bel fisico dopo il parto' Leggi anche > X Factor, Beatrice Quinta punge Rkomi: 'Vorrei ...Valentinasi trova a Roma per alcuni impegni lavorativi. L' influencer , sorella minore di, ha condiviso con i propri follower alcuni momenti di svago nella Capitale e anche la tappa d'obbligo alla Fontana di Trevi per esprimere un desiderio . Valentina, annuncio ...Ennesimo attacco di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni . Non è la prima volta (e riteniamo che non sarà l’ultima) che la giudice di Ballando con le Stelle si scaglia ...Valentina Ferragni si trova a Roma per alcuni impegni lavorativi. L'influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, ha condiviso con i propri follower alcuni momenti di svago nella Capitale ...